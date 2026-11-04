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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد: العولمة أحد أبرز أدوات النفوذ الأمريكي

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
محمود محسن

تحدث المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عن اهتمام وسائل الإعلام العربية بالانتخابات الأمريكية، وأسباب الاهتمام الواسع بالأحداث السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يتكرر مع كل حدث أمريكي كبير، نظرًا لتأثير الولايات المتحدة في المشهد العالمي.

وأوضح عبد المنعم سعيد، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة "mbc مصر" أن الأمريكيين نجحوا في توظيف العولمة بصورة أكبر من أي دولة أخرى، وهو ما ساهم في تعزيز حضور الولايات المتحدة وتأثيرها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن أحد الجوانب المهمة في التجربة الديمقراطية الأمريكية يتمثل في اتساع مساحة التنوع والتمثيل داخل الحياة السياسية، لافتًا إلى وصول شخصيات من خلفيات مختلفة إلى مواقع قيادية، ومن بينها شخصيات من السكان الأصليين ومجتمع الميم.

وأضاف أن الانتخابات الحالية للكونجرس الأمريكي تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط فيما يتعلق بتشكيل موازين القوى السياسية داخل الولايات المتحدة، وإنما أيضًا باعتبارها محطة تمهيدية مهمة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وتطرق المفكر السياسي إلى طبيعة المجتمع الأمريكي، قائلًا: «في الولايات المتحدة الأمريكية كل إنسان في حاله»، في إشارة إلى طبيعة الحياة الاجتماعية واحترام المساحات الشخصية للأفراد.

مقاعد مجلسي النواب والشيوخ


وتأتي هذه التصريحات في ظل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، التي تشهد منافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام عدد من الولايات، وسط ترقب لاحتمالات تحقيق عدد من المرشحين سوابق تاريخية في التمثيل السياس.


 

الدكتور عبد المنعم سعيد وسائل الإعلام العربية الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة المشهد العالمي

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