أثار الإعلامي خالد الغندور تساؤلًا بشأن المعايير التي يعتمد عليها البعض في تقييم مستوى لاعبي كرة القدم، ومدى ارتباط الحكم على أداء اللاعبين بما يقدمونه داخل المستطيل الأخضر.

لاعبين كرة القدم

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا ترى إحنا بنقيم مستوى اللاعبين في الملعب ولا التقييم من خلال الأخبار والصور اللي على السوشيال ميديا وكمان اسم النادي».

ويفتح تساؤل الغندور الباب أمام الجدل حول مدى موضوعية تقييم اللاعبين، وما إذا كان الأداء الفعلي داخل الملعب هو المعيار الأساسي للحكم على إمكانياتهم، بعيدًا عن تأثير الشهرة واسم النادي وما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.