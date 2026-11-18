افتتح وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة في الكويت، عمر العمر، اليوم، معرض الكويت الدولي في نسخته الـ49 بحضور وزير الثقافة في دولة قطر، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الكويت وشخصيات رسمية ومهتمون بالشأن الثقافي.

وتحل دولة قطر ضيفا للشرف في النسخة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب الذي ينظم هذا العام تحت شعار "نقرأ.. ونرتقي" ويستمر حتى يوم الـ28 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، الدكتور محمد الجسار، في تصريح صحفي، إن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر من أوائل معارض الكتب في الوطن العربي ويحظى بأهمية ومكانة بارزة لدى دور النشر.

وأشار إلى أن معرض الكويت الدولي للكتاب يحرص على استقطاب نخبة دور النشر العربية التي تقدم إصدارات متنوعة تثري المشهد الثقافي، لافتا إلى أن المعرض يعد بمثابة مركز ثقافي مهم إذ يوفر فرصة لاكتشاف مجالات معرفية جديدة.

وأكد الجسار أن القراءة تفتح آفاقا معرفية واسعة وتسهم في بناء الوعي والثقافة، مشددا في هذا الصدد على أهمية تشجيع الأطفال والشباب على زيارة المعرض والتفاعل مع الكتاب واستثمار أولياء الأمور لهذه الفرصة لغرس حب القراءة لدى أبنائهم منذ الصغر.

وفي ظل التطور التكنولوجي وانتشار الكتب الرقمية وتراجع الورقية، أشار الجسار إلى أن الكتب الرقمية ليست بديلا عن الورقية ولكل منهما مميزاته، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المحتوى بالوسيلتين الورقية والرقمية لاستيعاب اهتمامات مختلف الأجيال.

ولفت إلى أن بعض دور النشر المشاركة في المعرض توظف الوسائل التكنولوجية من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Code) والشاشات التعريفية بإصداراتها، كما يوفر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فهرسا رقميا شاملا لإصدارات المعرض يضم أكثر من 230 ألف إصدار بما يسهل على الزوار والباحثين الوصول إلى الكتب.

وفيما يتعلق بالبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، الدكتور محمد الجسار، إن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض يشكل ركنا أساسيا في فعالياته من خلال الندوات والورش والمحاضرات واللقاءات التي تتيح للجمهور التواصل المباشر مع الكتاب والنقاد والمثقفين وتفتح المجال أمام تبادل الآراء والنقاشات المعرفية التي تتجاوز ما توفره القراءة وحدها.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكويت الدولي للكتاب يشارك فيها نحو 600 جهة من 34 دولة عربية وأجنبية، ويُقام المعرض على مساحة 20 ألف متر مربع وتضم قاعته رقم (5) دور النشر العربية والقاعة رقم (6) دور النشر الكويتية والخليجية والأجنبية والقاعة رقم (7) الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية وجمعيات النفع العام، بينما يحتضن بهو المعرض دور نشر كتب الأطفال.