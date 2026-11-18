أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية عن تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك مساء أمس، موضحة أنه لا يزال أحد أفراد الطاقم في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية .

و أوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء،، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"،أنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم الآخرين من السفينة بسلام، مشيرة إلى إصابة 11 من أفراد الطاقم، ويتلقى من تستدعي حالته منهم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن أولويتها القصوى تتمثل في دعم جهود البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم لأفراد الطاقم والمتضررين من الحادث، مشددة على أهمية حماية البحّارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.