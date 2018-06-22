عمرو سلامة: صبا مبارك بتاخد منشطات تمثيل

أشاد المخرج عمرو سلامة بأداء صبا مبارك فى مسلسل طايع بعد تقديمها لدور مهجة .



وكتب سلامة على صفحته على الفيس بوك " فيه ممثلين تقف ورا الكاميرا علشان تتفرج عليهم كأنك متفرج عادي بيتفرج في البيت مستمتع، ثم تفتكر إنك مخرج وتبقى مش عايز تقول cut.



وأضاف " كنت بقعد ورا الكاميرا وعلى لساني كلمه واحدة "هي بتعمل كده ازاي؟؟؟" قدر من الموهبة تحسسك انها بتاخد منشطات تمثيل، ما هو اكيد ده مش عادي.



وقال :حبيت مهجة زي ما حبها الناس، وزعلت بموتها زي ما الناس زعلت، ولما بشوفها مش لابسة لبس مهجة ومش بتتكلم زيها بغير وبحس اننا بنخون مهجة.



وأضاف:أتمنالك شخصيتك الجاية تنسينا مهجة، ولو ان ده صعب.