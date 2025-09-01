قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الصلاة على النبي وسام شرف للمؤمن ودليل على صدق الإيمان

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، تحمل دلالات عميقة تؤكد أن دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط لتحقيق كمال الإيمان.

التشريف بالتكليف

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن نداء الله لعباده بعبارة "يا أيها الذين آمنوا" ليس مجرد تكليف، بل هو تكريم وتشريف خاص للمؤمنين، حيث اصطفاهم الله من بين سائر الخلق ليأمرهم بالصلاة على نبيه الأمين ﷺ، معتبرًا أن هذا النوع من الخطاب يمثل ما أسماه العلماء "التشريف بالتكليف"، أي أن المؤمن يتشرف بامتثال أمر الله كما يتشرف الابن حين يختاره أبوه من بين إخوته ليكلفه بمهمة خاصة.

وأضاف أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست مجرد عبادة عابرة، بل هي وسام شرف للمؤمن، ودليل على صدق الإيمان، ومفتاح للرحمة والبركة في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي

هناك العديد من صيغ الصلاة على النبي ومنها :

الصلاة الإبراهيمية : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

صيغ مثل:

- «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».


- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمة بدوام ملك الله».
- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله».


- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفًا صفًا، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك».
- «اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين».


-«اللهم صلِّ وسلم على صاحب الخُلق العظيم والقدر الفخيم مَن أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وألحقنا بخُلقه وأدّبنا بأدبه، وأحيي فينا وفي أُمته هذه المعاني يا كريم».

- «اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها كربتي، وتمحو بها خطيئتي، وتقضي بها حاجتي».
- «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاما تامًا على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم للۚه».


- «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقًا لقربه، وتأكيدًا لحبه، وبابًا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدًا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا».
- «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ماعلمت وملء ما علمت».


-«اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ».


 

الصلاة النبي الصلاة على النبي المولد النبوي صيغ الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ| القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

كاي ي اكس 7 إم ام جى ار اكس 5 بلس 2026

إيهما تفضل ..كاي ي إكس 7 أم إم جى آر إكس 5 بلس 2026

سيارات مستعملة في 2025 للبيع

سيارات مستعملة في 2025 للبيع بـ 600 ألف جنيه

نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات

نصائح مهمة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات| تفاصيل

بالصور

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد