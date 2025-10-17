محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب لمركبات الأجرة والسرفيس والتاكسي والنقل العام

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والنقل العام والتاكسي والتوك توك، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

وأشارت المحافظ إلى أنه تمت زيادة تعريفة الركوب بنسب تتراوح من 10 إلى 15%، بما يراعي تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق دون أي استغلال للمواطنين.

هذا وقد جاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

سيارات (السرفيس): 6 جنيهات.

سيارات التاكسي (العداد): فتح العداد 14 جنيهًا، وكل كيلومتر بسعر 1.75 جنيه.

مركبات التوك توك: 7 جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي: 6 جنيهات.

ووجهت الدكتورة/ جاكلين عازر جميع الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بتكثيف المتابعة الميدانية بجميع المواقف وكذلك الطرق بنطاق المحافظة، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل مركبة.

كما أكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، والتصدي للمواقف العشوائية، مع الإعلان عن التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان الشفافية وعدم استغلال المواطنين.

وشددت المحافظ على أنه في حال حدوث أي تقاعس من المركبات العاملة على أي خط من الخطوط، سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.

كما كلفت المحافظ إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بالتنسيق مع مشروعي النقل الداخلي والسياحة بالمحافظة، بالاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من سائقي السيارات والمركبات المشمولة بالتعريفة الجديدة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن يتم المتابعة المستمرة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

كما أنه تم تخصيص خطوط لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر:

الخط الساخن (114)

أو من خلال الأرقام التالية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة:

0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: ‎01000239547