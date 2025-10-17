أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل

كشف الدكتور إسلام محمد سعيد، أستاذ الإرشاد السياحي عن حقيقة أصل كلمة «فرعون»، مؤكدًا أن المصريين القدماء لم يُعرفوا بهذا اللقب في أي من النقوش أو الكتابات المصرية القديمة.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصطلح «الفرعون» لم يكن يُستخدم للإشارة إلى الملك أو الحاكم في مصر القديمة، موضحًا أن الكلمة جاءت نتيجة تحريف لغوي لكلمة مصرية قديمة هي «بر-عا» وتعني «البيت العظيم».

وأضاف أن هذا اللفظ كان يُستخدم في الأصل لوصف القصر الملكي وليس الملك نفسه، مؤكدًا أن ما جرى لاحقًا هو سوء ترجمة تاريخية أدت إلى انتشار استخدام كلمة «فرعون» للدلالة على حكام مصر القديمة.

وشدد على أن المصطلح الأدق هو «الحضارة المصرية القديمة» وليس «الحضارة الفرعونية»، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء هم أصحاب أقدم حضارة عرفها التاريخ الإنساني، وأن تمسك المصريين المعاصرين بهذا الإرث اللغوي والثقافي يعكس اعتزازهم بتاريخهم العظيم وإنجازاتهم التي خلدها الزمان