لحل أزمة المواصلات.. توفير أتوبيسات نقل إضافية بسيدي غازي في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن الدفع بـ 2 أتوبيس نقل مجاني إضافيين بموقف مدينة سيدي غازي لتسهيل ونقل الطلاب والأهالي إلى مدينة كفر الشيخ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل الميداني معهم.

جاء هذا بالتنسيق بين أيمن غالي، رئيس المدينة، واللواء هشام مطر، مدير إدارة الموقف بكفر الشيخ، بهدف حل أزمة نقل جميع الركاب من مختلف الفئات، بما في ذلك طلاب جامعة كفر الشيخ والموظفين وطلاب كليات الأزهر.

وشدد رئيس المدينة على كافة الأجهزة المعنية بضرورة التواصل الدائم لرصد أي مشكلات أو مخالفات، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات للتلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو استغلال المواطنين.

وأكد أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المحطات ومواقف السيارات، من خلال إدارة الأزمات ولجان ميدانية مفاجئة، لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات والتعريفة الجديدة.