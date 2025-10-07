حاتم باشات مهنئا العناني باليونسكو: صوت الحضارة المصرية حاضر بقوة بالمحافل العالمية

تقدّم اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، بعد فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع، في إنجاز جديد يعكس مكانة مصر الثقافية والحضارية وقدرتها على قيادة المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني.

وأكد باشات أن فوز الدكتور خالد العناني يعد انتصارًا للثقافة المصرية والعربية، ورسالة واضحة بأن صوت الحضارة المصرية ما زال حاضرًا بقوة في كل المحافل العالمية، مشيرًا إلى أن مسيرة العناني الحافلة في إدارة ملفات الآثار والتراث والسياحة تؤهله لأن يقدّم رؤية متكاملة للنهوض بالمنظمة.

وأضاف أن الدكتور العناني سيُسهم من خلال موقعه الجديد في تعزيز الحوار بين الحضارات، وحماية الهوية الثقافية، ودعم جهود التنمية الثقافية والتعليمية حول العالم، مؤكدًا أن فوزه بهذا المنصب هو تتويج مستحق لمصر وتاريخها العريق في رعاية التراث الإنساني والحضاري.