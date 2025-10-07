كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل

قالت إنغراسيا ريفيرا أرياس، نائبة في البرلمان الإسباني، إن بلادها تثمّن الدور المتزايد الذي تقوم به أوروبا مؤخرًا في دعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسبانيا لم تكن وحدها في هذه الخطوة، بل هناك جهود أوروبية متواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن بلادها اتخذت عددًا من الإجراءات في هذا السياق، من بينها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت أرياس: "بالنسبة لنا في إسبانيا، فإن الأمم المتحدة تمثلنا، ونحن نخاطب المجتمع الدولي والعالم أجمع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيجاد حل جذري لهذه القضية، لأنها قضية إنسانية شاملة".

وأكدت أن التحرك الإسباني شكّل دافعًا لعدد من الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات مشابهة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددة على أن هذا الموقف نابع من قناعة إنسانية بحتة.

واختتمت حديثها بالقول: "طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل كوسيلة ضغط. نحن لا ندافع فقط عن قضية سياسية، بل عن مبدأ إنساني أساسي".