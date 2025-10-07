الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية"، يكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية.

وتضم الجامعة كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة في تلك التخصصات.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مُجمع معاهد أزهرية على قطعة الأرض الكائنة أمام طريق الأوتوستراد، أمام مركز شباب المعصرة، البالغ مساحتها 4858م2، لصالح الأزهر الشريف، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.