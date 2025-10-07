قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
اسماء محمد

تخصص منظمات الصحة العالمية شهر أكتوبر الوردى للتوعية بخطورة سرطان الثدي ونشر أهم المعلومات حوله مثل طرق الوقاية منه.

ووفقا لموقع مايو كلينك فقد أظهرت الأبحاث أن تغييرات نمط الحياة قد تقلل من مخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي حتى لدى السيدات الأكثر عرضة للإصابة به.

وللحد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي اتبعى هذه العادات التالية:

 الاقلاع عن الكحول

 وجدت الأبحاث أنه كلما زاد معدل تناول الكحوليات، ارتفع خطر الإصابة بسرطان الثدي. وبشكلٍ عام، يجب ألا تتناول السيدات أكثر من كوب واحد في اليوم فحتى الكميات الصغيرة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

العلاج الهرموني والموجه يحمل نسب شفاء أعلى من الكيماوي


حافظي على الوزن الصحي


استشيري الطبيب عما إذا كان وزنكِ صحيًا و إذا كان وزنكِ صحيًا في الوقت الحالي، فحاولي الحفاظ عليه وإذا كنتِ بحاجة إلى إنقاص الوزن، فاسألي الطبيب عن الطرق الصحية لتحقيق هدفكِ فقد تفيدكِ بعض الخطوات البسيطة و راقبي كميّات وجباتكِ و حاولي تناول سعرات حرارية أقل وحاولي زيادة مقدار التمارين الرياضية التي تمارسينها بالتدريج.

الرضاعة الطبيعية 

 قد يكون للرضاعة الطبيعية دور في الوقاية من سرطان الثدي وكلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية، زاد تأثيرها الوقائي.

الرضاعة


مارِسي الأنشطة البدنية


 يساعد النشاط البدني في المحافظة على وزن صحي وهو ما يساعد بدوره في الوقاية من سرطان الثدي لذا، احرصي على زيادة وقت الحركة وتقليل وقت الجلوس و يجب أن يحرص معظم البالغين الأصحاء على ممارسة التمارين الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا أو ممارسة التمارين الهوائية عالية الشدة لمدة 75 دقيقة على الأقل أسبوعيًّا فممارسة التمارين الهوائية تجعل القلب يضخ الدم بسرعةومن أمثلتها المشي وركوب الدراجات والجري والسباحة حاولي ممارسة تمارين القوة مرتين على الأقل في الأسبوع.


 


الحد من العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث

يستخدم العلاج الهرموني المركب الإستروجين والبروجستين وربما يزيد ذلك من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تحدثي إلى طبيبك عن مخاطر العلاج الهرموني وفوائد فقد يمكنكِ السيطرة على الأعراض باستخدام علاجات وأدوية غير هرمونية. وإذا تقرر أن فوائد العلاج بالهرمونات على المدى القصير تفوق مخاطره، فينبغي استخدام أقل جرعة تفيد في العلاج واحرصي على الاستمرار في زيارة الطبيب للمتابعة طوال مدة العلاج بالهرمونات

أهمية حصول النساء في سن اليأس على العلاج الهرموني


تشير الدراسات إلى أن هرمون الإستروجين وحده لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي للسيدات اللاتي خضعن لجراحة استئصال الرحم ولكن يسبب الإستروجين حدوث زيادة طفيفة في خطر الإصابة بجلطة دموية أو سكتة دماغية.

الإقلاع عن التدخين

 تشير بعض الأبحاث إلى أن تدخين التبغ يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي كما أن استنشاق دخان السجائر قد يزيد من الخطر وإذا احتجتِ أنتِ أو أحد أحبائكِ إلى المساعدة في الإقلاع عن التدخين، فتحدثي إلى الطبيب.

سرطان الثدي الوقاية من سرطان الثدي طرق الوقاية من سرطان الثدي عادات تحمى من سرطان الثدي

