وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، لا سيما في المجالات البحرية والنقل والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم جهود التنمية في مصر والمنطقة العربية.

وأشاد عبد العاطي بالدور الرائد الذي تضطلع به الأكاديمية باعتبارها إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، وما حققته من إنجازات متميزة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتخريج الكفاءات العربية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره لاهتمام وزارة الخارجية بدعم الأكاديمية وتعاونها المستمر في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص الأكاديمية على مواصلة تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.