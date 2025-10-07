قيادي بالجبهة الوطنية: فوز العناني برئاسة اليونسكو مصدر فخر لكل مصري

تقدم عاصم سليمان، الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، بالتهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة الاستثنائية للكوادر المصرية وقدرتها على التمثيل المشرف في المحافل الدولية.

وأشاد عاصم سليمان بما تبذله الدبلوماسية المصرية من دور احترافي وفاعل في تعزيز مكانة مصر عالميا، وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها في خدمة الوطن والإنسانية، معربا عن خالص تمنياته للدكتور العناني في مهمته الجديدة.

وأكد عاصم سليمان أن تزامن هذا الفوز التاريخي مع احتفالات مصر بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة يمنحه طابعا وطنيا خاصا، ويُعد رسالة واضحة بأن مصر لا تزال تحصد ثمار تضحيات أبنائها في مختلف الميادين، سواء في ميادين القتال أو في ساحات العمل الدولي والدبلوماسي.

وأشار سليمان إلى أن ما تحقق يجسد استمرار مسيرة النصر المصري، ويؤكد أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في وجدان الدولة، تدفعها دومًا نحو الريادة والتقدم ورفع راية الوطن في كافة المحافل، مشيدا أيضا بالجهود التي بذلها الدكتور العناني خلال مسيرته، والتي أهلته لهذا المنصب الرفيع عن جدارة، معتبرا أن هذا الفوز يمثل فخرا لكل المصريين.