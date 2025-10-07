دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده

صرح المبعوث الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف اليوم /الثلاثاء/ بأن وزير الخارجية الأفغاني أمير خانْ متقي، أكد لنظيره الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تسمح بتأسيس قواعد عسكرية أجنبية في أفغانستان.

وقال كابولوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "إن وزير الخارجية الأفغاني أكد بحزم أن أفغانستان وحكومتها لن تسمحا بتأسيس أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيهما. وهذا يشمل قاعدة باجرام (أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان)".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تعتزم نشر أي قواعد لها في أفغانستان، مؤكدًا أن هذا الأمر مستبعد تمامًا. لافتا إلى أن كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف صرح بشكل قاطع بأنه ضد نشر أي قواعد عسكرية روسية في أفغانستان أو الدول المجاورة لها. مشددا على أن روسيا ليس لديها مثل هذه المخططات أو النوايا.