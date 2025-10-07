قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده

المبعوث الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف
المبعوث الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف
أ ش أ

صرح المبعوث الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف اليوم /الثلاثاء/ بأن وزير الخارجية الأفغاني أمير خانْ متقي، أكد لنظيره الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تسمح بتأسيس قواعد عسكرية أجنبية في أفغانستان.

وقال كابولوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "إن وزير الخارجية الأفغاني أكد بحزم أن أفغانستان وحكومتها لن تسمحا بتأسيس أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيهما. وهذا يشمل قاعدة باجرام (أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان)". 

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تعتزم نشر أي قواعد لها في أفغانستان، مؤكدًا أن هذا الأمر مستبعد تمامًا. لافتا إلى أن كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف صرح بشكل قاطع بأنه ضد نشر أي قواعد عسكرية روسية في أفغانستان أو الدول المجاورة لها. مشددا على أن روسيا ليس لديها مثل هذه المخططات أو النوايا. 

المبعوث الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف وزير الخارجية الأفغاني أمير خانْ نظيره الروسي سيرجي لافروف قواعد عسكرية أجنبية في أفغانستان

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

