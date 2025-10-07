أخبار التكنولوجيا| بمواصفات جبارة فيفو غزو الأسواق بهاتف جديد.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16



أصبح نظام OriginOS متاحًا لمستخدمي هواتف Vivo وiQOO خارج الصين، وقد يكون هذا أكبر تحديث برمجي في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الشركة بالفعل إطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر . وسيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة بعد إطلاقه بفترة وجيزة.

إذا كنت تنتظر تحديث OriginOS 6 المستند إلى نظام أندرويد 16، اإليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان هاتفك مؤهلًا له.

Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية والتسريبات، أطلقت فيفو رسميًا هاتفها الذكي V60e في الهند. وهو يُضاف إلى سلسلة هواتف V60 القياسية اكم بفضلون الهواتف الأقتصادية.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، ويبلغ سعره 29,999 روبية هندية للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 8 جيجابايت/256 جيجابايت و12 جيجابايت/256 جيجابايت 31,999 و33,999 روبية هندية على التوالي.

قبل الإعلان الرسمي وسط ترقب المستخدمين.. تسريب تفاصيل كاميرا هاتف Poco F8 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Redmi K90 Pro والمتوقع إطلاقه في الأسواق العالمية قريبا وذلك تحت العلامة التجارية Poco F8 Ultra.

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بكاميرا رئيسية باستخدام مستشعر من نوع 1/1.3 بوصة، ومن المرجح أن تكون هذه هي نفس الكاميرا المستخدمة في هاتف Xiaomi 17 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا ، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف أيضا على فتحة عدسة f/1.7 وطول بؤري 23 مم

بسبب تسجيلات صوتية.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

تواجه شركة آبل تحقيقًا جنائيًا في فرنسا بشأن جمع واستخدام تسجيلات صوتية من خلال مساعدها الصوتي "سيري" وأكد مكتب المدعي العام في باريس التحقيق اليوم، وأحال القضية إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفقا لموقع" gizmochina "يأتي التحقيق عقب شكوى قدّمتها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الشكوى إلى شهادة توماس لو بونييك، وهو مقاول سابق من الباطن عمل لدى شركة "جلوب للخدمات التقنية" (Globe Technical Services)،