الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
أخبار التكنولوجيا| بمواصفات جبارة فيفو غزو الأسواق بهاتف جديد.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16
 

أصبح نظام OriginOS متاحًا لمستخدمي هواتف Vivo وiQOO خارج الصين، وقد يكون هذا أكبر تحديث برمجي في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الشركة بالفعل إطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر . وسيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة بعد إطلاقه بفترة وجيزة.

 إذا كنت تنتظر تحديث OriginOS 6 المستند إلى نظام أندرويد 16، اإليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان هاتفك مؤهلًا له.

Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية والتسريبات، أطلقت فيفو رسميًا هاتفها الذكي V60e في الهند. وهو يُضاف إلى سلسلة هواتف V60 القياسية اكم بفضلون الهواتف الأقتصادية.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، ويبلغ سعره 29,999 روبية هندية للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 8 جيجابايت/256 جيجابايت و12 جيجابايت/256 جيجابايت 31,999 و33,999 روبية هندية على التوالي.

قبل الإعلان الرسمي وسط ترقب المستخدمين.. تسريب تفاصيل كاميرا هاتف Poco F8 Ultra

قبل الإعلان الرسمي وسط ترقب المستخدمين.. تسريب تفاصيل كاميرا هاتف Poco F8 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  Redmi K90 Pro والمتوقع إطلاقه في  الأسواق العالمية قريبا وذلك تحت العلامة التجارية Poco F8 Ultra.

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بكاميرا رئيسية باستخدام مستشعر من نوع 1/1.3 بوصة، ومن المرجح أن تكون هذه هي نفس الكاميرا المستخدمة في هاتف Xiaomi 17 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا ، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف أيضا على فتحة عدسة f/1.7 وطول بؤري 23 مم 

بسبب تسجيلات صوتية.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

تواجه شركة آبل تحقيقًا جنائيًا في فرنسا بشأن جمع واستخدام تسجيلات صوتية من خلال مساعدها الصوتي "سيري" وأكد مكتب المدعي العام في باريس التحقيق اليوم، وأحال القضية إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفقا لموقع" gizmochina "يأتي التحقيق عقب شكوى قدّمتها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الشكوى إلى شهادة توماس لو بونييك، وهو مقاول سابق من الباطن عمل لدى شركة "جلوب للخدمات التقنية" (Globe Technical Services)،

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

