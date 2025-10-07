قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات هائلة.. تعرف على أفضل هاتف اقتصادي وإليك أهم مواصفاته

هاتف A100C
هاتف A100C
لمياء الياسين

أعلنت شركة Itel عن أحدث هواتفها الذكية الاقتصادية، A100C، والذي يبدو مشابهًا بشكل لافت لهاتف OnePlus 15 القادم  في التصميم ، إلا أن هاتف ،  A100C يعد مصمم لفئة مختلفة تمامًا فهو يستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن عمر بطارية أطول وأداء جيد وبسعر مناسب.


مواصفات هاتف Itel A100C
 

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يتميز بشاشة مقاس 6.6 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، ودقة 720×1612.

أما عن شاشة الهاتف فهي تأتي بنسبة سطوع تبلغ 400 شمعة/م²، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%.

يعمل هاتف A100C بمعالج Unisoc T7100 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت (4 جيجابايت ذاكرة فعلية + 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ممتدة) وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ميزات هاتف Itel A100C

 يعمل هاتف A100C  أيضا بنظام Android 15 ونظام تشغيل itel OS 15 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، وتوفر ما يصل إلى 32 يومًا في وضع الاستعداد، أو 27.7 ساعة من المكالمات، أو 8.5 ساعة من اللعب، حسب الاستخدام. ويتم الشحن عبر منفذ USB Type-C.

يتميز جهاز A100C بتصميم أكثر متانة والعديد من الميزات مثل ميزة UltraLink، التي تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات ورسائل عبر البلوتوث دون الحاجة إلى اتصال واي فاي أو شبكة خلوية. كما يدعم الجهاز التحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء، وفتح القفل ببصمة الإصبع الجانبية والوجه، ونظام صوت DTS مضبوط لجودة صوت أفضل.
تتضمن كاميرا الهاتف مستشعرًا خلفيًا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهي ميزة قياسية في هذه الفئة. يتوفر الهاتف بألوان الأسود ، والذهبي، والأزرق ، والأخضر ، كما يأتي بسمك 8.49 ملم 

أما عن سعر الجهاز فلم تُعلن الشركة بعد عن سعره .

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
