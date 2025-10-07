قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل الإعلان الرسمي وسط ترقب المستخدمين.. تسريب تفاصيل كاميرا هاتف Poco F8 Ultra

هاتف بوكو
هاتف بوكو
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  Redmi K90 Pro والمتوقع إطلاقه في  الأسواق العالمية قريبا وذلك تحت العلامة التجارية Poco F8 Ultra.

مواصفات هاتف Redmi K90 Pro 

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بكاميرا رئيسية باستخدام مستشعر من نوع 1/1.3 بوصة، ومن المرجح أن تكون هذه هي نفس الكاميرا المستخدمة في هاتف Xiaomi 17 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا ، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف أيضا على فتحة عدسة f/1.7 وطول بؤري 23 مم ومستشعر 1/1.55 ​​بوصة مما يسمح بدخول المزيد من الضوء و تقريب بصري 2.5x-3x، وكاميرا ماكرو مقربة، بدقة 50 ميجابكسل ذات حجم 1/2.88 بوصة مما يضيف بعدًا إبداعيًا جديدًا للتصوير، وبذلك يصبح الهاتف مثاليًا لعشاق تصوير بعض التفاصيل الدقيقة.

سيكون هذا ترقية واضحة أخرى من كاميرا الجيل السابق لهواتف ريدي فائقة الاتساع والتي تأتي بدقة 32 ميجابكسل وباستخدام مستشعر بحجم 1/3.42 بوصة

مواصفات  هاتف  Redmi K90 Pro 

أما عن الكاميرا المقربة (التلي فوتو)، فمن المتوقع أن تأتي بتصميم بيريسكوب مع مستشعر بحجم 1/2.76 بوصة، يُرجح أن يكون من نوع Samsung ISOCELL JN5. 

أما عن المواصفات الاخرى للهاتف فيأتي سعر الهاتف 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام   بحوالي 762.50 دولارًا 
أما الهاتف 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام  فهو ياتي بسعر  769.99 دولار .

