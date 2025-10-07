مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لاتفاق واضح وتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة ترامب.

كما أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب.

وفي وقت سابق، أصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بيانًا مساء اليوم شددت فيه على موقفها من قضية الأسرى وضرورة ربط إطلاق سراحهم بآليات سياسية وانسحابية واضحة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان ما يلي: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهـ يوني بإنهاء الحرب".