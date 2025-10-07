أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة خلال الأيام المقبلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بيانًا مساء اليوم شددت فيه على موقفها من قضية الأسرى وضرورة ربط إطلاق سراحهم بآليات سياسية وانسحابية واضحة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان ما يلي: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب".

وأكدت الحركة أننا وكل فصائل المقاومة لن ندخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة شعبنا"، مشددة على العزيمة والاستمرار في الكفاح السياسي والعسكري.