ثلاث نقاط محورية في مشاورات شرم الشيخ اليوم بشأن غزة | تفاصيل

قال كريم حاتم، موفد قناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن المشاورات الجارية حاليًا في المدينة بشأن غزة تتركز حول ثلاث نقاط أساسية، يُتوقع أن تشكل قاعدة لأي مسار تفاوضي قادم بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق سريع.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أبرز محاور النقاش، والتي استؤنفت لليوم الثاني على التوالي، هي جدّية الأطراف في الدخول في مفاوضات حقيقية، وذلك في ضوء إخفاق جولات سابقة، تركز المشاورات الحالية على اختبار جدية الوفدين، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من حركة حماس، في الانخراط في عملية تفاوضية فاعلة هذه المرة.

ولفت إلى أن المحور الثاني تمثل في آلية تنفيذ صفقة تبادل أسرى ومحتجزين، حيث تسعى الوساطة المصرية والقطرية إلى وضع إطار واضح لتنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، باعتباره مفتاحًا لفتح الباب أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وأفاد بأن المحور الثالث تضمن نقاش حول خرائط تمركز القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حيث أشار وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن المشاورات تشمل أيضًا مناقشة الخرائط التي توضح تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع، وهو ملف مهم لتحديد مستقبل التهدئة والانتشار العسكري في أي اتفاق مستقبلي.

وأكد كريم حاتم أن الجهود المكثفة من الجانب المصري والقطري تواصل الدفع نحو إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، سواء كانت مواد غذائية أو طبية أو معدات ثقيلة مثل الجرافات، نظرًا للدمار الكبير الذي خلفته العمليات الإسرائيلية، والذي يعيق وصول الشاحنات إلى المناطق المتضررة.