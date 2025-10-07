قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
ثلاث نقاط محورية في مشاورات شرم الشيخ اليوم بشأن غزة | تفاصيل

هاني حسين

قال كريم حاتم، موفد قناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن المشاورات الجارية حاليًا في المدينة بشأن غزة تتركز حول ثلاث نقاط أساسية، يُتوقع أن تشكل قاعدة لأي مسار تفاوضي قادم بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق سريع.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أبرز محاور النقاش، والتي استؤنفت لليوم الثاني على التوالي، هي جدّية الأطراف في الدخول في مفاوضات حقيقية،  وذلك في ضوء إخفاق جولات سابقة، تركز المشاورات الحالية على اختبار جدية الوفدين، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من حركة حماس، في الانخراط في عملية تفاوضية فاعلة هذه المرة.

ولفت إلى أن المحور الثاني تمثل في آلية تنفيذ صفقة تبادل أسرى ومحتجزين، حيث تسعى الوساطة المصرية والقطرية إلى وضع إطار واضح لتنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، باعتباره مفتاحًا لفتح الباب أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وأفاد بأن المحور الثالث تضمن نقاش حول خرائط تمركز القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، حيث أشار وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن المشاورات تشمل أيضًا مناقشة الخرائط التي توضح تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع، وهو ملف مهم لتحديد مستقبل التهدئة والانتشار العسكري في أي اتفاق مستقبلي.

وأكد كريم حاتم أن الجهود المكثفة من الجانب المصري والقطري تواصل الدفع نحو إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، سواء كانت مواد غذائية أو طبية أو معدات ثقيلة مثل الجرافات، نظرًا للدمار الكبير الذي خلفته العمليات الإسرائيلية، والذي يعيق وصول الشاحنات إلى المناطق المتضررة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

خالد العناني

غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

