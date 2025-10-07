عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن عمليات الإخلاء من قطاع غزة تمت في بعض الحالات عبر الطائرات، وفقًا لظروف النازحين وطبيعة حالاتهم.

وأضاف مجاور، خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 ومع تصاعد أعمال القصف في قطاع غزة سمحت السلطات المصرية بعبور الغزيين من معبر رفح لتلقي العلاج أو اللجوء المؤقت، في وقت لم يُسمح فيه لهم بالعودة إلى ديارهم داخل القطاع.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تدخل يوميًا إلى غزة عبر منفذ كرم أبو سالم بالتنسيق الكامل بين الجانبين المصري والإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعكس مؤشرات إيجابية نحو تهدئة الأوضاع.

وأشار إلى أن مصر استقبلت خلال فترات وقف إطلاق النار الماضية نحو 1050 مصابًا يوميًا، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية في تقديم الدعم الإنساني حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.