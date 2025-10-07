برلماني: فوز العناني باليونسكو انتصار لروح مصر الحضارية ورسالتها الثقافية الخالدة

هنّأ النائب الدكتور عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه الساحق بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا استثنائيًا للدبلوماسية المصرية ودليلًا على تقدير العالم لمكانة مصر الثقافية والعلمية.

وقال الدكتور عمرو الشلمة، إن هذا الفوز يمتد صداه إلى عمق التاريخ المصري الذي طالما قدّم للبشرية دروسًا في المعرفة والإنسانية، مشيرًا إلى أن انتخاب العناني يُجسد ريادة مصر في قيادة الفكر والحضارة، ويؤكد أن العقل المصري لا يزال قادرًا على أن يترك بصمته في كل محفل دولي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن فوز العناني هو تتويج لجهود القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر الدولية، وتأكيد على أن القوة الناعمة المصرية — من ثقافةٍ وعلمٍ وتاريخٍ — لا تزال قادرة على كسب ثقة العالم وإلهامه، مضيفا أن هذا الفوز انتصار لروح مصر الحضارية ورسالتها الثقافية الخالدة.

وشدد على أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يؤكد أن مصر لا تزال تصنع التاريخ في الحاضر، وأن أبناءها قادرون على حمل راية الفكر والعلم والثقافة، ليظل اسم مصر شامخًا في سماء العالم.