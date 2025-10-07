بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن أزمة كبرى واجهت البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأوضح جلال عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن فيريرا تعرض للطرد من مسكنه ما يقرب من 4 مرات متتالية بسبب مشكلات متعلقة بالإيجار والتأخير في سداد بعض المستحقات، وهو ما وضع المدرب البلجيكي في موقف حرج.

وأشار جلال إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تدخل بشكل مباشر من أجل حل الأزمة والتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المدرب وعدم تكرار مثل هذه المواقف.

