قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025
التعليم تسلم شهادات الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم للمديريات
محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو
بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات
ترامب: ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع؟
سنتوصل لاتفاق بغزة.. ترامب يعلق على محادثات حماس وإسرائيل في مصر
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

يفتتح، غدا، الأربعاء، باب الترشح لـ انتخابات مجلس النواب 2025 ويستمر لمدة أسبوع وبالتحديد حتى يوم 15 أكتوبر.

في هذا الصدد، نستعرض الضوابط القانونية، وشروط الترشح  لانتخابات مجلس النواب 2025 والمستندات المطلوبة.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

تُلزم المرشح بألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح، ويُشترط أيضًا حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، ويجب أن يكون المرشح قد أتم خدمته العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها مع تقديم الإثباتات المطلوبة؛ بالإضافة إلى عدم وجود أسباب قانونية تمنع ترشحه أو استمراره في العملية الانتخابية.

ألا تكون قد أسقطت عضوية المرشح بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

تتضمن المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025:

بيان السيرة الذاتية، والذى يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

صحيفة الحالة الجنائية التى توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

بيان الانتماء السياسى لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانونى منها.

إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

حساب شخصى فى أحد البنوك المصرية.

كشف طبى صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 النواب مجلس النواب الترشح لانتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

ترشيحاتنا

كيف يؤثر نمط الحياة الصحي بشكل إيجابي على مرضى سرطان البروستاتا

كيف يؤثر نمط الحياة الصحي بشكل إيجابي على مرضى سرطان البروستاتا

ظاهرة فلكية

تبدأ اليوم| سماء الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة.. ماذا سيحدث؟

الزمالك

صدمة جديدة للزمالك.. الشرط الجزائي يعرقل إقالة فيريرا

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد