التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
برلمان

علاء عابد يعتذر عن خوض انتخابات النواب 2025

علاء عابد
علاء عابد

أعلن النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن عدم خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويأتي قرار النائب علاء عابد في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب للإعلان الرسمي عن مرشحيها لخوض انتخابات النواب 2025 والتي سيتم فتح باب الترشح لها بعد غد الأربعاء 8 أكتوبر وتستمر إلى  يوم 7 أكتوبر.

وينضم النائب علاء عابد لقائمة عريضة من النواب البارزين الذين لن يتواجدوا ضمن انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث جاء ضمن أبرز الأسماء الغائبة عن السباق الانتخابي، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق النائب محمد مصطفى السلاب، وعبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية وكذلك النائب أحمد سعد نويصر نائب مستقبل وطن.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

مجلس النواب النواب علاء عابد النائب علاء عابد رئيس حزب مستقبل وطن انتخابات النواب 2025

