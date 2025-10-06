علاء عابد يعتذر عن خوض انتخابات النواب 2025

أعلن النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن عدم خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ويأتي قرار النائب علاء عابد في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب للإعلان الرسمي عن مرشحيها لخوض انتخابات النواب 2025 والتي سيتم فتح باب الترشح لها بعد غد الأربعاء 8 أكتوبر وتستمر إلى يوم 7 أكتوبر.

وينضم النائب علاء عابد لقائمة عريضة من النواب البارزين الذين لن يتواجدوا ضمن انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث جاء ضمن أبرز الأسماء الغائبة عن السباق الانتخابي، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق النائب محمد مصطفى السلاب، وعبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية وكذلك النائب أحمد سعد نويصر نائب مستقبل وطن.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.