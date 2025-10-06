مصادر: مجدي مرشد يتصدر مرشحي المؤتمر بالقائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب

كشفت مصادر خاصة عن حصول حزب المؤتمر على 4 مقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات النواب 2025

وذكرت المصادر أن الحزب حصل على حصته “4مقاعد” في انتخابات النواب 2025، مقابل مقعد وحيد كان قد حصل عليه الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وبينت الصادر أسماء النواب الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب 2025 نيابة عن حزب المؤتمر ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وجاء على رأس تلك الأسماء الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس النواب السابق، إلى جانب أحمد عصام ويوسف عماد ونشوى الوحيلي.

موعد انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وكانت قد اجتمعت قوى وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، وقد وجه المجتمعون في البداية التهنئة للشعب المصري، والقوات المسلحة والقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، كما اكدوا الاصطفاف الكامل لجميع رموز ومكونات الدولة المصرية ومؤسساتها المدنية والعسكرية خلال الظرف الدقيق الذي تمر به مصر في دفاعها عن القضية الفلسطينية والتحديات الملحة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

أما على صعيد الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، فقد أتفق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لمساعدة المرشحين في إعداد الأوراق ومراجعتها وتقديمها، كما اتفقوا أيضاً على تشكيل لجنة إعلامية لتنسيق الجهود بين أطراف القائمة من جهة والتواصل الفعال مع المؤسسات الإعلامية المختلفة من جهة أخرى، لضمان مساحة إعلامية متكافئة لجميع المرشحين.

كما اتفق المجتمعون على إطلاق ميثاق شرف، ينظم العلاقات بين المشاركين في القائمة من ناحية ، ومن ناحية أخرى بينهم وبين المشاركين في الانتخابات بصورة تضمن خروج الاستحقاق بالشكل الذي يليق بالمصريين، ومواصلة العمل المشترك لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة باعتبارها الضمانة الأساسية والوحيدة لبناء وتطوير العملية السياسية.

وفي النهاية أبدى المشاركون رغبتهم في الاستمرار في عقد مثل هذة اللقاءات بشكل دوري دعما للتواصل السياسي البناء وبهدف زيادة مساحة التفاهم المشترك بين جميع المشاركين.