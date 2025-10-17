الكولونيل مايكل راندريانيرينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمدغشقر



افادت وكالة رويترز أن الحاكم العسكري لمدغشقر الكولونيل مايكل راندريانيرينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وفي تصريحات سابقة ؛ فقد أكد القائد العسكري الجديد لمدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، على أن استيلاء الجيش على السلطة، الذي دفع الرئيس أندريه راجولينا إلى الفرار من الجزيرة، "ليس انقلابًا".

وواجه راندريانيرينا انتقادات دولية بعد أن أعلنت وحدته العسكرية "كابسات" يوم الثلاثاء استيلائها على السلطة - وهو إعلان صدر بعد لحظات من عزل البرلمان لراجولينا.

وقال للصحفيين يوم الخميس: "الانقلاب هو دخول الجنود إلى القصر الرئاسي مسلحين. يطلقون النار. هناك سفك دماء... هذا ليس انقلابًا"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وعمت شوارع أنتاناناريفو، عاصمة هذه الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، الاحتفالات منذ هذا الاستيلاء الدرامي.

عادت الحياة إلى طبيعتها بعد ثلاثة أسابيع من الحواجز والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في 25 سبتمبر.

أكدت المحكمة العليا في البلاد، يوم الجمعة، رسميًا تعيين راندريانيرينا "رئيسًا لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر"، وفقًا لمرسوم صادر عنها.

وتعهد الجندي البالغ من العمر 51 عامًا بإجراء انتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، وصرح لوسائل الإعلام المحلية بأن المشاورات جارية لتعيين رئيس للوزراء.