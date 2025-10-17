مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة في معظمها من ١٠ % تصل إلى ١٥% في عدد قليل من الخطوط سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية , اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق ١٧- ١٠ - ٢٠٢٥ زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الأسعار كالتالى...

بنزين ٨٠ من ١٥،٧٥جنيه إلى ١٧،٧٥جنيه،وبنزين ٩٢ من ١٧،٢٥جنيه إلى ١٩،٢٥جنيه ،وبنزين ٩٥ من ١٩ جنيه إلى ٢١ جنيه ،اما سعر لتر السولار فتحرك من سعر ١٥،٥جنيه إلى ١٧،٥ جنيه، وغاز تموين السيارات من ٧ جنيه إلى ١٠ جنيه/م٣، مع تثبيت الاسعار لعام كامل كحد أدنى

كما اعتمد محافظ مطروح قرار رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى ١٤،٥٠ جنيه عند فتح الباب و٥ جنيه لكل كيلو

حيث كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،لجنة برئاسة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وجميع الجهات المعنية لوضع تسعيرة الأجرة الجديدة بما يتوافق مع تحريك اسعار الوقود وييسر على المواطن ويتناسب مع سائقي سيارات الأجرة

مع تكليف مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة بالالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب ، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات و رصد اى مشكلات، والمتابعة المستمرة لتوافر كميات الوقود و التزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة والإعلان عنها

وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية كالتالي: