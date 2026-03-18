طقس مضطرب وأمطار غزيرة في سانت كاترين.. ورفع حالة الطوارئ القصوى بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، حيث غطّت السحب سماء المدن، فيما تعرضت سانت كاترين لتساقط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن سانت كاترين شهدت تغيرات مفاجئة في الطقس، بدأت بتكاثر السحب الكثيفة، أعقبها هطول أمطار غزيرة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى، مع جاهزية معدات الحملة الثقيلة للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة.

وأضاف أن حركة السياحة تسير بصورة طبيعية، مع استمرار التواصل مع الأدلة البدوية لتوعية السائحين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن جميع الطرق التي تربط المدينة بباقي مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، مع متابعة مستمرة من خلال مركز العمليات بديوان عام المحافظة.

من جانبه، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن السحب الكثيفة تسيطر على الأجواء، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح التي تجاوزت سرعتها 42 كيلومترًا في الساعة، ما استدعى رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية بجميع المدن على مدار الساعة.

وأشار المركز إلى أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة مخرات السيول والبحيرات، والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب رفع كفاءة المعدات ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي مستجدات، فضلًا عن تكثيف المرور الدوري على الطرق الدولية والساحلية لإزالة أي تراكمات رملية، بالتوازي مع حملات مرورية مكثفة للحد من السرعات، حفاظًا على سلامة المواطنين.