قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير أممي: 80% من فقراء العالم يواجهون أقسى مخاطر المناخ

80% من فقراء العالم
80% من فقراء العالم

كشف تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أكسفورد، اليوم الجمعة، أن ما يقرب من 80 بالمائة من فقراء العالم (887 مليون نسمة) يعيشون في مناطق معرضة للحرارة الشديدة والفيضانات وغيرها من مخاطر المناخ؛ مما يبرز الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي لمعالجة هذه القضية.


وأوضح التقرير كيف تعيد أزمة المناخ تشكيل الفقر العالمي، من خلال دمج بيانات مخاطر المناخ مع بيانات الفقر متعدد الأبعاد لأول مرة، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة.. منبها إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء والفيضانات والجفاف، من أكثر المخاطر انتشارا التي تؤثر على فقراء العالم، والذين غالبا ما يواجهون تحديات بيئية متعددة في آن واحد.


على الصعيد العالمي، يعيش 1ر1 مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد، يشمل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، ويتعرض 887 مليون شخص بشكل مباشر لخطر مناخي واحد على الأقل.
ويعاني 651 مليون شخص من صدمتين مناخيتين أو أكثر، بينما يعيش 309 ملايين شخص في مناطق تواجه ثلاث أو أربع صدمات مناخية في وقت واحد.


وأفاد التقرير بأن منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تضمان أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون في مناطق متأثرة بالمخاطر المناخية.


وكشف التقرير أن الدول التي تعاني حاليا من مستويات أعلى من الفقر متعدد الأبعاد من المتوقع أن تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة بحلول نهاية القرن.


وقال القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو "إن الفقر لم يعد قضية اجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها، بل إنه يتفاقم ويرتبط بالآثار المأساوية المتزايدة لحالة الطوارئ المناخية".


وأضاف شو "من وجهة نظرنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن معالجة هذه القضايا المعقدة والمترابطة تتطلب حلولا شاملة ومتعددة القطاعات، تُمول تمويلا كافيا وتُنفذ على وجه السرعة".

الفقراء فقراء العالم الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

الجبن المطبوخ

الجبن المطبوخ.. راحة سريعة ولكن بثمن صحي مرتفع

البابا غنوج

الطريقة الأصلية.. خطوات تحضير البابا غنوج

جينات النمو

من الجينات إلى التغذية.. خريطة خفية تحدد طول طفلك ونموه

بالصور

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد