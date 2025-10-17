تقرير أممي: 80% من فقراء العالم يواجهون أقسى مخاطر المناخ

كشف تقرير حديث أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أكسفورد، اليوم الجمعة، أن ما يقرب من 80 بالمائة من فقراء العالم (887 مليون نسمة) يعيشون في مناطق معرضة للحرارة الشديدة والفيضانات وغيرها من مخاطر المناخ؛ مما يبرز الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي لمعالجة هذه القضية.



وأوضح التقرير كيف تعيد أزمة المناخ تشكيل الفقر العالمي، من خلال دمج بيانات مخاطر المناخ مع بيانات الفقر متعدد الأبعاد لأول مرة، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة.. منبها إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء والفيضانات والجفاف، من أكثر المخاطر انتشارا التي تؤثر على فقراء العالم، والذين غالبا ما يواجهون تحديات بيئية متعددة في آن واحد.



على الصعيد العالمي، يعيش 1ر1 مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد، يشمل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، ويتعرض 887 مليون شخص بشكل مباشر لخطر مناخي واحد على الأقل.

ويعاني 651 مليون شخص من صدمتين مناخيتين أو أكثر، بينما يعيش 309 ملايين شخص في مناطق تواجه ثلاث أو أربع صدمات مناخية في وقت واحد.



وأفاد التقرير بأن منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تضمان أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون في مناطق متأثرة بالمخاطر المناخية.



وكشف التقرير أن الدول التي تعاني حاليا من مستويات أعلى من الفقر متعدد الأبعاد من المتوقع أن تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة بحلول نهاية القرن.



وقال القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو "إن الفقر لم يعد قضية اجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها، بل إنه يتفاقم ويرتبط بالآثار المأساوية المتزايدة لحالة الطوارئ المناخية".



وأضاف شو "من وجهة نظرنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن معالجة هذه القضايا المعقدة والمترابطة تتطلب حلولا شاملة ومتعددة القطاعات، تُمول تمويلا كافيا وتُنفذ على وجه السرعة".