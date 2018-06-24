شيرين عبد الوهاب تهنئ أبطال مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط

هنأت المطربة شيرين عبد الوهاب أبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إسبانيا.



وقالت شيرين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "اسم مصر هيفضل مرفوع على إيد ولادها، ألف مبروك لأبطال مصر اللي حصلوا على ٩ ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقُامة في أسبانيا".



يذكر أن شيرين عبد الوهاب كان آخر حفلاتها فى السعودية والتى حققت نجاحا كبيرا واستغلت شيرين تواجدها هناك فى أداء مناسك العمرة.