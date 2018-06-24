ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شيرين عبد الوهاب تهنئ أبطال مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:12 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
هنأت المطربة شيرين عبد الوهاب أبطال مصر الذين حصلوا على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إسبانيا.

وقالت شيرين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "اسم مصر هيفضل مرفوع على إيد ولادها، ألف مبروك لأبطال مصر اللي حصلوا على ٩ ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقُامة في أسبانيا".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كان آخر حفلاتها فى السعودية والتى حققت نجاحا كبيرا واستغلت شيرين تواجدها هناك فى أداء مناسك العمرة.

ترشيحاتنا

غياب طالبة عن امتحان الأحياء يكشف انتحارها بسبب صعوبة الفيزياء

أجواء أول ساعات سواقة في السعودية .. ورود.. وفنانة تتوه

كأس العالم 2018.. رئيس الاتحاد الأرجنتينى يتعهد بالفوز على نيجيريا

الفيفا يعاقب بولندا بسبب لافتة سياسية مسيئة

رئيس النواب: انفراجة قريبة فى الاقتصاد

هاري كين يسجل رقما جديدا بعد هدفي بنما.. فيديو

ننشر أدلة تورط نجل الفنان المرسي أبو العباس في قتل أسرته.. صور

هارى كين يصفع كريستيانو رونالدو ويتربع على عرش هدافى المونديال

مصادر في ليفربول لـ CNN: محمد صلاح يدرس الاعتزال دوليا

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة اليابان والسنغال مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة اليابان والسنغال

شاهد.. شوارع فولفجراد الروسية تتزين بلوحات صلاح ومحمد السهلاوي

بث مباشر اليابان والسنغال | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لغرف النوم الـPURPLE ..صور

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

مدبولي يبحث مع نائب رئيس العراق التعاون المشترك بين البلدين .. صور

شرف وضاحي يشاركان في جنازة اللواء باقي يوسف .. فيديووصور

تكريم رئيس البرلمان ووزيري العدل والاستثمار.. فيديو وصور

فيديو

مجدي أحمد علي: حان موعد استعادة الدولة دورها التنويري .. فيديو
مستشار وزير الثقافة: يجب الاهتمام بالسينما مثل المصنع .. فيديو
خالد عبد الجليل: حريصون على إنجاح صناعة السينما .. فيديو
رانيا رؤوف: المرأة سخية أكثر من الرجل .. فيديو
شاهد.. لحظة تتويج فريدة عثمان بذهبية ألعاب البحر المتوسط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟