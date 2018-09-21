سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 21 سبتمبر 2018، مقابل الجنيه، فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 17.7839 جنيه للشراء و17.8848 جنيه للبيع.



فيما سجل سعر اليورو بذات البنك نحو 20.7527 جنيه للشراء و21.0648 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 3 قروش عن الأمس للشراء، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أيضا ليسجل نحو 23.7037 جنيه للشراء و23.8785 جنيه للبيع.



واستقرت أسعار العملات العربية اليوم، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7598 جنيه للشراء، و4.7765 جنيه للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري أيضا، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع.