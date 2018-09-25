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سعفان: استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصري استغلالا لحاجته للعمل بإيطاليا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:44 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، في استرداد إيصال أمانه لعامل مصري وقعه لصاحب العمل استغلالا لحاجة العامل للعمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات لمكتب التمثيل العمالية بإيطاليا بضرورة عقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل، وخلال هذه اللقاءات اتضح للمستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أن العامل "أيمن.ع.أ" من محافظة الغربية لديه مشكلة مع صاحب العمل، فضلا عن توقيعه علي ايصال أمانة نظرا لحاجة للعمل.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي ، أشار فيه إلي أنه قام علي الفور بحل مشكلة العامل وديا مع صاحب العمل، فضلا عن حصله علي إيصال الأمانة منه وسلمه للعامل في مكتب التمثيل العمالي .

وناشدت وزارة القوي العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بميلانو العمال عدم التوقيع على ايصالات أمانة أو شيكات علي بياض ، موضحه أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.

وقام مكتب التمثيل العمالي بعرض النتائج التي توصل إليها علي السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.



سعفان: استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصري استغلالا لحاجته للعمل بإيطاليا
سعفان: استرداد إيصال أمانة وقعه عامل مصري استغلالا لحاجته للعمل بإيطاليا

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