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آمال رزق: أزياء الستينات تحسم اختيار ملكة جمال مصر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
علا أحمد
وصلت الفنانة ريم البارودى، والدكتورة امال رزق مؤسس مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" إلى الإسكندرية مساء اليوم لحضور فعاليات مسابقة "ميس إيجيبت"، والفنان أحمد فريد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، والتي تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي بمشاركة فيها 22 متسابقة ينافسن على اللقب.

وقالت الدكتورة أمال رزق في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها تختار بين المتسابقات الـ٢٢ وفقا لقدرتهن على أختيار أزياء الستينات، وكذلك القدرة على التحرك بصورة سلسلة، واختيارهن المميز للماكياج الخاص بهم.

وأضافت أن تواجد المتسابقات فى الإسكندرية حاليا يرجع إلى أنها أحد أبرز الأماكن ذات المعالم السياحية الموجودة بمصر.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.
آمال رزق: أزياء الستينات تحسم اختيار ملكة جمال مصر
آمال رزق: أزياء الستينات تحسم اختيار ملكة جمال مصر

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