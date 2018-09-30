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فن

شاهد.. حسن الرداد يستعد لألبوم عمرو دياب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
منار نور
نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو أثناء تواجده فى سيارته، مندمجا مع نغمات عمرو دياب تزامنا مع طرح ألبومه الجديد اليوم، الأحد، بعد تأجيله عدة مرات.

ونشر "الرداد " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو وهو يتراقص على أغنية عمرو دياب قائلًا: "يوم الأحد السعيد".

يذكر أن الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتى" أعلنت عن طرح الألبوم اليوم ، الأحد، ويضم 13 أغنية وهى "يا ساحر، ويتعلموا، وانت مغرور، وباين حبيت" بالتعاون مع "مارشميلو"، وده لو اتساب، وهدد، وكل حياتى، وملاك الحسن، وقالك ندم، وباين حبيت "رؤية عمرو دياب"، ويا هناه، وتعالى".
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#happysunday everyone! 😘🌹

A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on

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