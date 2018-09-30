أحمد فتحى ينعى نجم الأهلى السابق

نعى أحمد فتحى لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى ، نجم الأهلى السابق صفوت عبد الحليم بعد رحيله اليوم بسبب حريق نشب فى منزله.
وغرد فتحى على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، "رَحِمَ الله كابتن صفوت عبد الحليم اللهم ادخله الفردوس الاعلى وأبعده عن النار أمين يارب .
وتوفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.
وغرد فتحى على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، "رَحِمَ الله كابتن صفوت عبد الحليم اللهم ادخله الفردوس الاعلى وأبعده عن النار أمين يارب .
وتوفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.