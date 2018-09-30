أحمد فتحى ينعى نجم الأهلى السابق

نعى أحمد فتحى لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى ، نجم الأهلى السابق صفوت عبد الحليم بعد رحيله اليوم بسبب حريق نشب فى منزله.





وغرد فتحى على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، ‏"رَحِمَ الله كابتن صفوت عبد الحليم اللهم ادخله الفردوس الاعلى وأبعده عن النار أمين يارب .



وتوفى الليلة، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة.