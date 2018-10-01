توفير أتوبيسات لنقل المشاركين فى مبادرة القضاء على فيروس C بالقليوبية..صور

انطلقت صباح اليوم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس التى ستبدأ فى 9 محافظات من بينهم محافظة القليوبية.





من جانبها وفرت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أتوبيسات ومبنى باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.





وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.



