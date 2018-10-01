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محافظات

توفير أتوبيسات لنقل المشاركين فى مبادرة القضاء على فيروس C بالقليوبية..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
انطلقت صباح اليوم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس التى ستبدأ فى 9 محافظات من بينهم محافظة القليوبية. 

من جانبها وفرت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أتوبيسات ومبنى باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.

من جانبه قال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم إنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزًا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية؛ حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز مؤكدا أن المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.
توفير أتوبيسات لنقل المشاركين فى مبادرة القضاء على فيروس C بالقليوبية..صور
توفير أتوبيسات لنقل المشاركين فى مبادرة القضاء على فيروس C بالقليوبية..صور
توفير أتوبيسات لنقل المشاركين فى مبادرة القضاء على فيروس C بالقليوبية..صور

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