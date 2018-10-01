انطلاق تصوير المحترف في الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر.. غدا

يبدأ الفنان نضال الشافعي تصوير مشاهده في فيلم "المحترف"، غدا، الثلاثاء، داخل إحدى الشركات في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.



ويشارك في تصوير المشاهد نضال الشافعي وأحمد زاهر، إيهاب فهمي، منة فضالي، أحمد تهامي، مدحت تيخه، إيمي إسلام، شيماء العائش، بالإضافة إلى الإعلامي تامر أمين.



"المحترف" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته علا غانم، مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.



الفيلم من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج شركة "الكينج" بلال صبري وأيمن كشك وضياء صبري.