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فن

أدهم سليمان يستعد لحفل في ساقية الصاوى 20 أكتوبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
أحمد البهى
يستعد الفنان أدهم سليمان لإقامة أولى حفلاته الغنائية بعد نجاح أغنيته الجديدة " يا سمراء " فى ساقية الصاوى بمنطقة الزمالك 20 أكتوبر القادم .

ومن المقرر أن يشدو أدهم سليمان داخل الحفل عدد من الأغاني الخاصة به، والتى حققت نجاحا مثل يا سمراء، أسمى، كل ما فى القلب، مش ندمان، المقام وغيرها من الأغانى.

يذكر أن أدهم سليمان استطاع أن ينافس كبار الفنانين خلال الفترة الماضية من خلال أغنيته يا سمراء، والتى احتلت المركز الأول داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر اليوتيوب لعدة أيام.

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