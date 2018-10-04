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السندي أمير الدم فيلم يكشف أسرار التنظيم الإرهابي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
عرضت فضائية "دي إم سي"، فيلمًا وثائقيًا يحمل عنوان "السندي أمير الدم"، يتناول أسرار التنظيم السري لجماعة الإخوان، من خلال شخصية عبد الرحمن السندي، الذي أسس هذا التنظيم، إضافةً إلى كونه أول قائد للميليشيات المسلحة.

وظهر في الفيلم تحليل الكثير من الخبراء والمتخصصين في الجماعات الإرهابية، وأعضاء عناصر الجماعة المقربين، إضافةً إلى نشأة الجماعة الإرهابية، وما وصلت إليه الآن وما الذي كانت تسعى له.

وظهر أيضًا بعض الصور أثناء اعتقال جماعة الإخوان الإرهابية داخل السجن عام 1948، ووثائق جديدة بخط يد عضو التنظيم أحمد عادل كمال، أثناء التخطيط لاغتيال النقراشي باشا رئيس الحكومية المصرية في ذلك الوقت.

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