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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص

جنود ومعدات جيش الاحتلال
جنود ومعدات جيش الاحتلال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص، مشيرًا إلى أنه لن يضع إطارا زمنيا لإخلاء رفح وسيجري “تقييمات عملياتية”.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال خلال إيجاز للصحفيين عبر الانترنت: “هذا الصباح... بدأنا عملية محدودة النطاق لإخلاء مدنيين بشكل مؤقت من الجزء الشرقي من رفح”.

حيش الاحتلال يحذر المدنيين!

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة “إكس”، إن الجيش “سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المناطق مثلما فعل حتى الآن.. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر”.

وشدد جيش الاحتلال على ضرورة الإخلاء الفوري إلى “المنطقة الإنسانية الموسعة” في منطقة المواصي بخان يونس، مؤكداً أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة.

وحذر الفلسطينيين من الرجوع شمالاً من وادي غزة، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

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