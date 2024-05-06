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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكتشف خيانة زوجة أخيه فقتـ.لته بمعاونة عشيقها|تفاصيل صادمة

أمن دمياط
أمن دمياط

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن دمياط بالتعاون مع فريق البحث الجنائي بمركز شرطة كفر البطيخ، بقيادة الرائد محمد سالم ومعاونيه.

 
بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط وجهاز الأمن العام  فى فك لغز إختفاء ومقتل شاب على يد أمين شرطة حيث تم العثور على جثة الشاب  بإحدى المناطق الفضاء بقلبشو وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.


تعود تفاصيل الواقعة عندما علم المجني عليه ح. ن .ع  من قرية سيف الدين التابعه لمركز الزرقا  بوجود علاقه غير شرعيه بين زوجة أخيه إ . س. ق  وأمين شرطه يدعي، و . ش  قام الاول المجني عليه بمواجهة المتهمين بما ثبت لديه من وجود علاقه غير شرعيه بين المتهمين الثاني والثالث فقاموا باستدراجه للتفاوض في كفر البطيخ وقاموا بإزهاق روحه  ووضعه في شنطة السيارة الخاصه بالجاني  وذهب به لمديرية الأمن  لإثبات حضوره ثم غادر بالجثمان لدفنه بالرمال بالقرب من مدينة جمصه وقام الجاني باستخدام تليفون المجني عليه لارسال رساله لذويه لايهامهم بأنه  سيسافر لدولة ليبيا وطلب منهم عدم البحث عنه ليقوم بخداعهم  .

أسرة المجنى عليه  انتابهم  الشك عندما رفض الكلام معهم مكالمه صوتيه وقامو بالابلاغ عن اختفائه.

  وتوالت جهود رجال المباحث لمراجعة الكاميرات  واخر المكالمات في الهاتف المحمول  وبمواجهة المتهم الأول اقر واعترف بارتكابه الجريمه  ولكن المتهم  زوجه شقيق المجنى عليه  فرت هاربه الي دولة قطر وتم ضبطها عن طريق الانتربول .

 .تم تحرير محضر بالواقعه  والعرض على النيابه العامه  التى تولت التحقيق في الواقعه

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دمياط إزهاق روحه التحقيق في الواقعة السيارة الخاصة العثور على جثة المجني عليه الكاميرات امن دمياط النيابة العامة

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