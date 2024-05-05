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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الصحة توافق على توفير أدوية مرضى القلب والضغط بالتأمين الصحي في دمياط

النائب محمد أبو حجازى
النائب محمد أبو حجازى

وافق وزير الصحة والسكان الدكتورخالد عبد الغفار علي الطلب المقدم من النائب محمد علي أبوحجازي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بسرعة توفير  بعض الأدوية الخاصة بمرضى القلب والضغط بالتأمين الصحي بمحافظة دمياط.

وقال النائب أبوحجازي في الطلب المقدم، ان هناك الكثيرمن المرضي يعانون من نقص شديد في توفير الإدوية الخاصة بمرضي القلب والضغط بالتأمين الصحي بمحافظة دمياط مما يتسبب في معاناتهم وتدهور وتراجع حالاتهم الصحية بشكل كبير، خاصة أنه في إطار حرص وزارة الصحة علي توفيرالرعاية الصحية وخاصتا لمرضي الامراض المزمنة هناك نقص شديد في توفيرالادوية المشار لها  لهؤلاء المرضي .

وطالب أبو حجازي بضرورة الإسراع في توفير أدوية الضغط والقلب وصرف المباشر بالتامين الصحي التابع لمحافظة دمياط لكي نيسرعلي المرضي خاصتا وان منظومة التامين الصحي تحقق تطوروطفرة ملحوظة وهناك إهتمام بالغ من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس الجمهورية في تطويرمنظومة الصحة والإسراع من تنفيذ باقي منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات مصر وهوماتسعي الية وزارة الصحة لتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠.

ووافقت وزارة الصحة علي الطلب المقدم من النائب محمد ابوحجازي باصدارتعليمات بسرعة توفير الأدوية المشاراليهافي الطلب المقدم بالتامين الصحي بدمياط وصرفها بشكل مستمر لكي تتوفرمع جميع الحالات المرضية لتصل لمستحقيها.

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النائب محمد علي أبوحجازي وزير الصحة والسكان الدكتورخالد عبد الغفار مرضى القلب الضغط

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