فاكهة أوروبا إسماعيلية..336 مليون دولار قيمة صادرات المحافظة في 9 أشهر..زراعة القنطرة غرب: نستهدف زراعة 4 آلاف فدان فراولة لإنتاج 40 ألف طن..ونلقى قبولا بالأسواق الأوروبية بلا منافس

8.3 مليون دولار قيمة ما تم تصديره من الخضراوات الطازجة والمجمدة

108.2 مليون دولار قيمة ما تم تصديره من المحاصيل الحقلية

تركيا والاتحاد الأوروبى وكرواتيا وفلسطين ولبنان وألمانيا والأردن أبرز المستوردين





أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أمس ، الخميس، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال التسعة أشهر الماضية، اعتبارا من أول يناير إلى نهاية شهر سبتمبر الماضى، قد بلغ 336.2 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 1540568 طنا.



وبلغت قيمة ما تم تصديره من الخضراوات الطازجة والمجمدة 8.3 مليون دولار لكميه قدرها 5385 طنا فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة 219.6 مليون دولار لكمية قدرها 1255290 طنا والمحاصيل الحقلية 108.2 مليون دولار لكميه قدرها 279729 طنا والنباتات الطبيعية والعطرية 66865 دولار لكمية قدرها 163 طنا.



صرح بذلك الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسماعيلية.



من جهته، أضاف الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر سبتمبر الماضى فقط بلغ 7.8 مليون دولار لكميه قدرها 1502 طنا وقد شملت أصناف من الفول السودانى والسمسم وفراولة مجمدة ومعجون طماطم وملوخية مجمدة وخضراوات مجمدة وعنب طازج وعصير برتقال وشرائح مانجو ولب جوافة وحناء ناعمة وشمر.



وتم تصديرها إلى دول كل من تركيا والاتحاد الأوروبى وكرواتيا وفلسطين ولبنان وألمانيا والأردن.



كما اعلن المهندس منصور انور مدير الادارة الزراعية بالقنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية، أمس الخميس، أنه تم زراعة الفى فدان فراولة فى العام الماضى أنتجت ما يزيد عن 20 ألف طن فراولة من أجود الأنواع التى تم تصديرها للخارج وأنه من المستهدف هذا العام زراعة أربع آلاف فدان تصل إنتاجيتها لنحو 40 ألف طن دون أى إستخدام للمبيدات الحشرية.



وأضاف : "نستهدف زيادة الإنتاجية عاما بعد عام ورفع معدلات التصدير وتشجيع الإستثمار الزراعى لمنتجاتنا الزراعية النظيفة التى تلقى قبولا بالأسواق الأوروبية دون منافس".



وتابع : " إننا فى إدارة القنطرة غرب الزراعية نقاوم حشرات وآفات نبات الفراولة بإطلاق نوع من المفترسات وهى نوع من العناكب يتغذى على العنكبوت الأحمر الذى يغتال الفراولة وتنتج هذه المفترسات من معامل مركز القصاصين الجديدة كما يتم إنتاج نوع طفيل يتغذى على صانعات الأنفاق فى أشجار الموالح وتوزع هذه الأصناف مجانا على المزارعين ومن خلال الجمعيات الزراعية".