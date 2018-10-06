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أخبار البلد

ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
زارت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق لها، منطقة الأهرامات في إطار جولتها الإفريقية، برفقة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

وبدأت الجولة بزيارة منطقة البانوراما بالهرم والأهرامات وأبو الهول وسط تواجد أمني كبير في مداخل ومخارج المنطقة لاتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية لاستقبال "ميلانيا" والوفد المرافق لها.

وشهدت المنطقة الأثرية بالأهرامات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال زيارة ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي.

وانتشرت قوات مكثفة من مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن والعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة بأنحاء المنطقة وسفح الأهرامات وأبو الهول وفندق مينا هاوس.
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور
ميلانيا ترامب فى الأهرامات ..فيديووصور

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