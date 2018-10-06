ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فييرا يجتمع مع ميندوجا بمران الاسماعيلي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
نور عادل
حرص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى على عقد اجتماع مع الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق وذلك على هامش المران الرئيسى.

واستهدف الاجتماع اعادة الثقة والروح لدى وصيف هدافى الدورى التونسى سابقا سعيا لاستعادة مستواه المعهود بتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين.

ويستعد الفريق لملاقاة ناصر الفكرية فى السادسة من مساء غدا الأثنين ضمن منافسات دور الــ32 لكأس مصر.

ترشيحاتنا

قتلت ابنتها واصطنعت بلاغا كاذبا.. وأمن القاهرة تكشف لغز القضية

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

تحقيقات موسعة في دهس قطار لأسرة كاملة بالبدرشين

موقف محرج لمراسلة تلفزيونية على الهواء.. والمذيع يدخل فى نوبة ضحك.. فيديو

تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

أحمد موسي: بعرض صور الأسري الإسرائيليين عشان أنكد عليهم

موقف محرج لـ كهربا فى مباراة الزمالك والهلال بالسوبر المصري السعودي.. فيديو

الأهلي يمدد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي خمسة مواسم

سياسى لبنانى: 6 أكتوبر علامة فارقة في تاريخ العرب..فيديو

الإنتربول تسلم مسؤولا إيرانيا اختلس ملايين الدولارات إلى طهران

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

الأهلي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

حفلة تخرج كليات جامعة MSA University دفعة 2017 - 2018.. صور

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

فيديو

مرحبا بالكأس في ميت عقبة.. الزمالك يضم السوبر المصري السعودي لدولاب البطولات
الزمالك يفوز بلقب السوبر المصري السعودي .. فيديو
هدير طارق لصدي البلد : واجهت بعض المشاكل في الحد من مشكلة التحرش.. فيديو
بايرن ميونيخ يسقط بثلاثية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في البوندسليجا..فيديو
صندوق تحيا مصر: 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟