فييرا يجتمع مع ميندوجا بمران الاسماعيلي

حرص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى على عقد اجتماع مع الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق وذلك على هامش المران الرئيسى.



واستهدف الاجتماع اعادة الثقة والروح لدى وصيف هدافى الدورى التونسى سابقا سعيا لاستعادة مستواه المعهود بتسجيل الأهداف فى شباك المنافسين.



ويستعد الفريق لملاقاة ناصر الفكرية فى السادسة من مساء غدا الأثنين ضمن منافسات دور الــ32 لكأس مصر.

