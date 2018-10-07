طارق سليمان: حينما يكون رئيس النادي لاعبا يضع لمسات خاصة في الإدارة

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن رئيس النادي، حينما يكون لاعبا مارس كرة القدم، تكون له لمسات خاصة في الإدارة.



وتابع سليمان خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»على قناة صدى البلد: «عملت مع 3 إدارات متعاقبة في الأهلي، والنظام واحد، لكن لكل إدارة لمساتها الخاصة».



وأشار إلى أن حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي جلس مع أعضاء الجهاز الفني قبل تقديم الإعتذار للإدارة، لافتا إلى أن لجنة الكرة بالأهلي كانت تفضل التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الفترة الراهنة.