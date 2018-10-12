ضبط شخصين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

نجحت مباحث المخدرات بالقليوبية فى ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما نصف كيلو جرام لمخدر الهيروين .



وتمكن قسم مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية من ضبط كلًا من المدعو/عنانى. ف.ف- 28 سنه عاطل والمدعو/عون. ف. ف- 30 سنه عاطل- ومقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكه لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، سلاح أبيض عبارة عن مطواه، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتفين للإتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.